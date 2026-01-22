Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha commentato a Prime l’importante vittoria in Champions League contro il Benfica. In un’intervista, ha sottolineato come la standing ovation ricevuta dai tifosi rappresenti una grande soddisfazione, frutto dell’impegno e della passione che mette nel suo ruolo. Locatelli ha inoltre condiviso il senso di responsabilità e il legame con la squadra e i supporters, elementi fondamentali nel percorso della Juventus.

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, parla a Prime dopo la sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioni. Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Prime dopo Juve Benfica. FINALMENTE A COMMENTARE UNA VITTORIA – « Sì, hai detto bene, delle volte ho dovuto metterci la faccia ma questo è normale quando si hanno queste responsabilità, credo che il Capitano, chi è qui da più tempo, debba prendersele. Oggi finalmente c’è una bella vittoria in Champions League davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato bene, nel secondo tempo meglio, eravamo più liberi di testa, quindi sicuramente siamo molto felici ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli a Prime: «La standing ovation? Una gioia riceverla dai tifosi della squadra che amo. Io ci metto faccia e cuore»

