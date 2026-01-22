Locale di Gusto! La terza tappa in città

Quando la cucina mette tutti d’accordo. A Empoli, stasera, la cena si trasforma in un racconto fatto di stagioni, menu inediti e prodotti che parlano la lingua del territorio. È questo lo spirito di " Locale, di Gusto! ", il progetto che si avvia al rush finale e che, tappa dopo tappa, sta attraversando l’Empolese Valdelsa mettendo al centro ciò che spesso diamo per scontato: la forza dell’identità enogastronomica locale. Manca poco alla conclusione della prima edizione dell’iniziativa, realizzata nell’ambito di Vetrina Toscana da Confesercenti Firenze, con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana ed il contributo della Camera di Commercio di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Locale, di Gusto!“. Il Corale fa furore: "Esaltiamo la storia"Benvenuti a “Locale, di Gusto!”, un’esperienza culinaria che celebra la tradizione regionale italiana con un tocco di creatività.

A Empoli torna 'Locali di Gusto': alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dell'Empolese ValdelsaGiro di boa per 'Locale di Gusto', il progetto itinerante che attraversa l'Empolese Valdelsa per valorizzarne la cultura culinaria, giunto alla sua terza ... gonews.it

'Locale di Gusto' fa tappa a Castelfiorentino: al ristorante Corale un viaggio tra tradizione, innovazione e sostenibilitàNuovo appuntamento del progetto realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze. gonews.it

