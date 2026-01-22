Lo Zecchino d’Oro cerca canzoni inedite per l’edizione 2026

Lo Zecchino d’Oro, tradizionale festival musicale dedicato ai bambini, annuncia la ricerca di canzoni inedite per l’edizione 2026. L’iniziativa mira a scoprire nuovi brani originali che possano arricchire il repertorio e coinvolgere le giovani generazioni. Gli autori interessati sono invitati a partecipare seguendo le modalità indicate, contribuendo così alla crescita del patrimonio musicale dedicato ai più piccoli.

Lo Zecchino d’Oro, il festival per bambini in onda su Rai1, cerca le canzoni inedite per l’edizione 2026. Lo Zecchino d’Oro cerca nuove canzoni per l’edizione 2026. É attivo fino al 20 marzo il bando per autori e musicisti che vogliono proporre un proprio brano. Quest’anno se si hanno meno di 20 anni l’iscrizione è gratuita! Il link per accedere al bando e inviare i materiali è questo: https:www.bandoautori.antoniano.it (info sul bando al link https:zecchinodoro.orgchi-siamobandoautori ). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

