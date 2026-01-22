Lo Stato intervenga subito’’ Fiorello l’appello disperato sui social Cosa succede

Il 22 gennaio, Fiorello ha nuovamente condotto La Pennicanza su Rai Radio2, parlando anche delle recenti questioni sociali. Attraverso il suo intervento, evidenzia l’urgenza di un intervento statale immediato su temi di attualità, suscitando attenzione e riflessione tra il pubblico. La sua voce contribuisce a portare all’attenzione del pubblico le sfide e le esigenze della società odierna.

Anche oggi, 22 gennaio, Fiorello è tornato in onda con La Pennicanza, il programma che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, in diretta dal lunedì al venerdì alle 13:45. Uno spazio di intrattenimento che mescola ironia, attualità e improvvisazione, ma che spesso si trasforma anche in una cassa di risonanza per temi seri. E proprio in apertura di puntata lo showman ha scelto di parlare dell’ emergenza maltempo che sta colpendo duramente il Sud Italia. Fiorello ha spiegato di ricevere in continuazione messaggi da ascoltatori delle zone colpite: “Continuo a ricevere messaggi che chiedono di parlare dei danni”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Fiorello, l'appello disperato sui social. Cosa succede

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

