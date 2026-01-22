lo spettacolo del cuore prevenzione a teatro

Venerdì 31 gennaio alle 21 al Teatro Città di Legnano-Talisio Tirinnanzi si terrà “Lo spettacolo del cuore”, una produzione teatrale multimediale dedicata alla prevenzione. L’evento, già sold out, testimonia l’interesse del territorio per il tema della salute cardiovascolare. Presentato dall’Associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese Odv, lo spettacolo mira a sensibilizzare il pubblico in modo coinvolgente e informativo.

Andrà in scena venerdì 31 gennaio alle 21 al Teatro Città di Legnano-TalisioTirinnanzi, ma il dato di fatto che dimostra l’attenzione del territorio per il tema specifico è che i posti. sono già tutti esauriti: si tratta de “ Lo spettacolo del cuore ”, una produzione teatrale multimediale presentata ieri dall’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese Odv a Palazzo Malinverni. Lo spettacolo, portato in scena e ideato dal cardiologo Davide Terranova, conduce il pubblico alla scoperta del cuore. Essendo dedicato alla prevenzione cardiovascolare e alla promozione della defibrillazione precoce, è quindi scontato che a presentare la proposta sia stata proprio 60milavitedasalvare, associazione che da anni si muove nel territorio dell’Alto Milanese proprio per diffondere la cultura a 360 gradi in questo campo (sono oltre 120 i Dae installati grazie al lavoro dell’associazione dal 2012 a oggi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

