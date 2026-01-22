Lo snowflake shadow makeup è una tecnica di trucco invernale che esalta la luminosità naturale dello sguardo. Ideale per chi desidera un look sobrio ma raffinato, richiama l’eleganza dei fiocchi di neve e l’atmosfera fredda della stagione. Con tonalità delicate e sfumature soft, questo stile dona una luminosità naturale agli occhi, creando un effetto etereo e raffinato, perfetto per affrontare l’inverno con sobrietà e charme.

C’è un momento, ogni inverno, in cui tutte vogliamo diventare una specie di ice fairy metropolitana. Pelle luminosa, labbra soft, e soprattutto occhi che sembrano coperti da una patina di luce. È lì che entra in gioco il trend più delicato ma più fotogenico della stagione: lo snowflake shadow makeup. Non è glitter pesante, non è smoky eye, non è nemmeno davvero un colore. È luce pura sulle palpebre, come se ti fossi appena fatta cadere addosso una manciata di neve scintillante. Cos’è lo snowflake shadow makeup e perché TikTok è certo che sia il makeup dell’inverno. Immagina centinaia di micro riflessi trasparenti, super fini, che creano un effetto quasi bagnato, ma senza sembrare appiccicoso o da festival. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo snowflake shadow makeup è il trucco più etereo dell’inverno (praticamente un filtro IRL)

L'ombretto brillantinato è protagonista della tendenza #SnowflakeShadow, che trasforma il trucco occhi in chiave preziosa e gelida per l'inverno 2026. Ideale per i vostri look da ultimo dell'anno facebook