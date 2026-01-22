Llorente che disastro! L' autogol è da ridere e il Galatasaray pareggia così
Nella penultima giornata della fase a gironi, Galatasaray e Atletico Madrid terminano 1-1. I colchoneros passano in vantaggio con Giuliano Simeone, ma il pareggio arriva con un’autorete di Marcos Llorente. Un risultato che mantiene aperte le speranze di qualificazione di entrambe le squadre in questa fase della competizione europea.
