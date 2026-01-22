Liza Minnelli torna a cantare dopo 13 anni con il contributo dell’intelligenza artificiale

Dopo 13 anni di assenza, Liza Minnelli torna a cantare con il supporto dell’intelligenza artificiale. Un ritorno che unisce tradizione e innovazione, segnando una nuova fase nella carriera dell’artista. Questa collaborazione dimostra come la tecnologia possa influenzare il mondo della musica, offrendo nuove possibilità creative e prospettive future. Un evento che interessa sia gli appassionati di Minnelli sia gli appassionati di innovazione musicale.

Il ritorno di Liza Minnelli dopo un silenzio discografico lungo 13 anni non è solo una sorpresa artistica ma un segno dei tempi. Già, perché 'Kids, Wait Til You Hear This', brano deep house costruito con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si inserisce in un progetto molto più ampio: The Eleven Album, annunciato dalla startup londinese ElevenLabs. Liza Minnelli: "Abbiamo usato parti arrangiate con l'IA ma la voce è mia". Minnelli non pubblicava un inedito dal 2013, quando aveva inciso un brano per la serie tv 'Smash'. Oggi, a 79 anni, sceglie la pista da ballo. Ritmi elettronici, struttura house, e una presenza vocale decisa.

