LIVE Sinner-Duckworth Australian Open 2026 in DIRETTA | dalle 9.00 il match del campione in carica

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. Dalle 9.00, aggiornamenti e risultati sul confronto tra i due tennisti, con l’azzurro in vantaggio 2-1 nei precedenti incontri. Clicca qui per rimanere aggiornato sulla diretta e seguire l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:49 Quarto confronto diretto tra i due con l'azzurro avanti 2-1. Nel 2021 l'oceanico si impose a sorpresa in due set nell'incontro valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto. 8:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Duckworth. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo dei due protagonisti del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e l'australiano James Duckworth. Quarto confronto diretto tra i due con l'azzurro avanti 2-1.

