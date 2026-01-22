LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4 6-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | in pieno controllo l’azzurro raggiunge il terzo turno
Segui in tempo reale l'esito dell'incontro tra Jannik Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. L'azzurro si impone con i punteggi di 6-1, 6-4, 6-2, avanzando così al terzo turno del torneo. Qui potrai trovare aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, per restare sempre informato sull'andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Duckworth. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 11:08 Meno di due ore bastano all’altoatesino per balzare al terzo turno. Possiamo dire ordinaria amministrazione per il numero 2 ATP, che ha servito ben 18 ACE raccogliendo l’86% dei punti giocati con la prima. JANNIK SINNER b. JAMES DUCKWORTH 6-1 6-4 6-2. Con il diciottesimo ACE termina qui il secondo turno. L’azzurro vola al terzo turno dove troverà lo statunitense Eliot Spizzirri. 🔗 Leggi su Oasport.it
