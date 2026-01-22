LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 82-86 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i lituani passano all’Allianz Cloud sconfitta pesante per i meneghini

Partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas conclusa con la vittoria degli ospiti 86-82. La sfida, disputata all’Allianz Cloud, ha visto i lituani prevalere sui padroni di casa in una gara combattuta. Per aggiornamenti e risultato finale, clicca sul link dedicato. La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Un saluto sportivo. Per i meneghini ora la situazione per i play-in si complica ulteriormente. Non è arrivata la scossa che si sperava dopo il ko contro il Real Madrid. Terza sconfitta consecutiva per Milano a cui non bastano i 27 di un ispirato Shavon Shields. Tra i lituani invece il migliore è stato Francisco, a referto con 25 punti. Decisivo nel finale anche l'ex Lo. FINISCE QUI!! Zalgiris batte Olimpia Milano per 82-86. 82-86 12 di Francisco. 82-85 Schiaccia Nebo. 80-85 12 di Francisco. 80-84 22 di Guduric.

