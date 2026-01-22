LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 78-84 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Lo scatenato lituani avanti a 1? dal termine

Segui la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas in tempo reale. Al termine del secondo tempo, il punteggio è 78-84 con la vittoria dei lituani, grazie a un canestro di Guduric. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi, inclusa l'azione di Nebo e eventuali revisioni. Resta con noi per tutte le novità di questa partita del basket europeo 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-84 22 di Guduric. Altra revisione per lo sfondamento di Nebo. 78-84 Gran canestro con la mano sinistra di Lo. 78-82 Libero di Lo. 78-81 12 anche per Lo. 78-80 22 per Shields. 76-80 Francisco da tre. 76-77 12 di Sleva. 76-76 Pareggia da tre Lo. 76-73 Canestro di Ellis. 74-73 Lo da tre. 74-70 Bel canestro di Lo. 74-68 GUDURIC DA TRE!!!! 71-68 Appoggio di Guduric. 69-68 Tripla di Butkievicius 69-65 Canestro convalidato a Bolmaro dopo il tentativo di stoppata. 67-65 Gioco da tre di Wright. FINE TERZO QUARTO!!! 67-62 Segna Francisco. 67-60 ANCORA SHILEDS con il libero supplementare.

