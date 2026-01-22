LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 78-84 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Lo scatenato lituani avanti a 1? dal termine

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas in tempo reale. Al termine del secondo tempo, il punteggio è 78-84 con la vittoria dei lituani, grazie a un canestro di Guduric. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi, inclusa l’azione di Nebo e eventuali revisioni. Resta con noi per tutte le novità di questa partita del basket europeo 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-84 22 di Guduric. Altra revisione per lo sfondamento di Nebo. 78-84 Gran canestro con la mano sinistra di Lo. 78-82 Libero di Lo. 78-81 12 anche per Lo. 78-80 22 per Shields. 76-80 Francisco da tre. 76-77 12 di Sleva. 76-76 Pareggia da tre Lo. 76-73 Canestro di Ellis. 74-73 Lo da tre. 74-70 Bel canestro di Lo. 74-68 GUDURIC DA TRE!!!! 71-68 Appoggio di Guduric. 69-68 Tripla di Butkievicius 69-65 Canestro convalidato a Bolmaro dopo il tentativo di stoppata. 67-65 Gioco da tre di Wright. FINE TERZO QUARTO!!! 67-62 Segna Francisco. 67-60 ANCORA SHILEDS con il libero supplementare. 🔗 Leggi su Oasport.it

live olimpia milano zalgiris kaunas 78 84 eurolega basket 2026 in diretta lo scatenato lituani avanti a 1 dal termine

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 78-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Lo scatenato, lituani avanti a 1? dal termine

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 44-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: lituani avanti all’intervallo, l’Olimpia deve reagire nella ripresaSegui la diretta dell’incontro tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, valido per l’Eurolega 2026.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 74-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si riavvicinano i lituani, ultimi 5? decisiviSegui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, terminata con un punteggio di 74-73.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Olimpia Milano-Zalgiris: dove vedere la partita in tv e streaming; LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; Olimpia Milano-Zalgiris, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Olimpia Milano-Zalgiris | Le probabili e dove vederla in tv.

live olimpia milano zalgirisOlimpia Milano vs Zalgiris Kaunas: diretta (78-84 con 1:04 da giocare, 4Q)OLIMPIA VS ZALGIRIS: DIRETTA 4Q Live - Wright trova il primo canestro da due della sua partita, con tanto di fallo e Zalgiris a -2. Bolmaro segna i primi due del quarto periodo ... pianetabasket.com

live olimpia milano zalgirisOlimpia Milano vs Zalgiris Kaunas: diretta (10-6 con 6:30, 1Q)OLIMPIA VS ZALGIRIS: DIRETTA 1Q Live - Milano parte con Ellis, Brooks, Shields, LeDay e Nebo. Brazdeikis apre con due liberi, Milano si prende un jolly di Shields con la tripla con fallo. pianetabasket.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.