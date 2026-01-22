LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 74-73 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riavvicinano i lituani ultimi 5? decisivi

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, terminata con un punteggio di 74-73. Un match deciso negli ultimi momenti, con i lituani che si avvicinano alla zona play-off. Aggiorna continuamente la cronaca per rimanere informato sui momenti chiave e sui risultati finali di questa sfida combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-73 Lo da tre. 74-70 Bel canestro di Lo. 74-68 GUDURIC DA TRE!!!! 71-68 Appoggio di Guduric. 69-68 Tripla di Butkievicius 69-65 Canestro convalidato a Bolmaro dopo il tentativo di stoppata. 67-65 Gioco da tre di Wright. FINE TERZO QUARTO!!! 67-62 Segna Francisco. 67-60 ANCORA SHILEDS con il libero supplementare. 64-60 Sleva appoggia. 64-58 Ancora Shields. 62-58 22 di Tubelis. 62-56 Segna Guduric. 60-56 22 di Shields. 58-56 Tripla di Shields. 55-56 Gran penetrazione di Francisco. 55-54 12 di LeDay. 54-54 TRIPLA SHIELDS!!!! 51-54 Bella penetrazione di Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it

