Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. Al termine del primo quarto, Milano guida con un vantaggio di 8 punti, grazie anche alle ottime percentuali di Bolmaro e Guduric. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out. 30-22 GUDURIC DA TRE!!!!! 27-22 33 anche di Bolmaro. 24-22 Bolmaro piazza il nuovo +2. 22-22 33 per Francisco. Tre tiri liberi per Francisco. Milano è in vantaggio 22-19 a fine primo quarto. 22-19 Gran tripla di Sleva. 22-16 12 di Booker. 21-16 Ancora Tubelis. 21-14 Bel movimento di Tubelis. 21-12 Ancora Ulanovas. 21-10 Bel canestro di Brooks. 19-10 Schiaccia Nebo in aiuto ad Ellis. 17- 10 22 per Ulanovas. Time Out. 17-8 BROOKS DA TRE!! 14-8 Grande canestro in rapidità di Francisco. 14-6 22 di Shields ai liberi. 12-6 Attacca Shields. 10-6 12 ai liberi per Giedraitis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 30-22, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuovo break dei padroni di casa, +8 ad inizio secondo quarto

