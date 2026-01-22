LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 22-19 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i lituani si riavvicinano i meneghini restano in testa dopo 10?

Segui in tempo reale il risultato di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, partita valida per l’Eurolega 2026. Al termine del primo quarto, il punteggio è di 22-19 in favore dei meneghini, grazie a una tripla di Sleva. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa sfida, importante per la classifica e per la stagione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano è in vantaggio 22-19 a fine primo quarto. 22-19 Gran tripla di Sleva. 22-16 12 di Booker. 21-16 Ancora Tubelis. 21-14 Bel movimento di Tubelis. 21-12 Ancora Ulanovas. 21-10 Bel canestro di Brooks. 19-10 Schiaccia Nebo in aiuto ad Ellis. 17- 10 22 per Ulanovas. Time Out. 17-8 BROOKS DA TRE!! 14-8 Grande canestro in rapidità di Francisco. 14-6 22 di Shields ai liberi. 12-6 Attacca Shields. 10-6 12 ai liberi per Giedraitis. 10-5 Gran palla di Shields, ottimo tap-in di Nebo. 8-5 Bel canestro di LeDay. 6-5 Tripla di Francisco. 6-2 Nebo da sotto il canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si parte all’Allianz CloudSegui in tempo reale la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas all'Allianz Cloud.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperareBenvenuti alla diretta testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, partita valida per il ventiquattresimo turno di Eurolega 2025-2026.

