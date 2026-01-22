LIVE Musetti-Sonego 6-3 6-3 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | derby a senso unico

La partita tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026 si è conclusa con una vittoria netta per Musetti in tre set. L'incontro, in diretta, ha visto un dominio chiaro del talento azzurro, che si prepara ora ad affrontare uno tra Tsitsipas e Machac negli ottavi di finale. Qui troverete aggiornamenti in tempo reale e analisi dell’andamento della partita, per seguire passo dopo passo l’evento sportivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra MUSETTI e Sonego, con il carrarino che giunge in sedicesimi di finale e affronterà Tsitsipas o Machac! Un saluto sportivo! 04:36 SESSANTUNO errori gratuiti Sonego, stando sempre ai precari numeri del sito ufficiale del torneo, decisamente troppi rispetti ai comunque 41 vincenti. Musetti ha messo a segno 2 ace e 21 vincenti a fronte di 19 errori non forzati. La bellezza di 23 palle break concesse dal torinese, che nel 3° è stato due volte lui avanti di un break ma mai è riuscito a confermarlo. 04:35 Finisce in tre parziali e tre ore di gioco un derby molto combattuto, anche se risolto a parziali netti.

