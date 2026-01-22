LIVE Musetti-Sonego 6-3 6-3 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | toscano a uno dal match

Segui la diretta delle partite degli Australian Open 2026, aggiornamenti in tempo reale sui match di Musetti e Sonego. In questa occasione, il toscano si trova a un punto dalla vittoria nel secondo set contro il suo avversario. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti e i dettagli sullo svolgimento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo (6°). A-40 Servizio vincente. 40-40 Risale, come tante volte ha già fatto, e si porta ai vantaggi Sonego. Di un millimetro uscito il passante di rovescio di Musetti. 30-40 Servizio slice, rovescio seguito a rete e chiusura. 15-40 Lungo, lungo il dritto in corsa di Lorenzo Sonego. Offre l’ennesimo 15-40 della partita, la ventunesima chance di break è anche il 1° match point. 15-30 Non contiene lo slice difensivo Musetti. 0-30 Nastro riga sull’attacco Sonego, ma il nastro devia anche il passante di rovescio di Musetti che diventa vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

