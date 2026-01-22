LIVE Musetti-Sonego 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | è già lotta nel derby!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. La partita è in corso con il punteggio di 4-3 e si sta giocando un derby molto combattuto. Per aggiornamenti costanti e il punteggio aggiornato, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi di questa sfida tra i due tennisti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Sulla riga il rovescio lungoriga, poi il comodo dritto: ci risiamo amici. Nona e decima palla break in arrivo. 15-30 Sbaglia il dritto inside out Sonego. 15-15 Ace (3°). 0-15 Grande rasoiata difensiva di Musetti nei piedi di Sonego. 4-3 Stavolta più comodo il game per Musetti, 50? di primo set. 40-15 Comodo dritto in rete Sonego. 30-15 Passa con il dritto Musetti. 15-15 Vincente inside out di dritto. 15-0 In rete il dritto di Sonego. 3-3 Prima vincente. A-40 Taglia il campo e va a segno col dritto Sonego. 40-40 AAACCCEEE! 40-A Stecca di dritto ancora Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: è già lotta nel derby! LIVE Musetti-Sonego 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: è già lotta nel derby!Segui in tempo reale il match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Sonego 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: iniziato il derby!Segui in tempo reale il primo set del derby tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: prestazione convincente dell’azzurro che concede pochissimo all’avversario; Australian Open: Nardi ko col cinese Wu, Shelton e Fritz avanti, Fonseca fuori; RECAP Day 3: l'Italia fa 4 su 6 con Sinner, Musetti, Darderi e Sonego; Fritz diesel, bene Shelton. LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 00:50 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno ... oasport.it Musetti-Sonego agli Australian Open, il risultato in diretta live della partitaDerby azzurro sulla Margaret Court Arena: Lorenzo Musetti affronta l'amico Lorenzo Sonego per un posto al terzo turno. Il carrarino per eguagliare il miglior risultato in carriera a Melbourne Park, il ... sport.sky.it #AusOpen , day 5: nella notte il derby Musetti-Sonego, alle 9 Jannik #Sinner. Forza ragazzi x.com ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.