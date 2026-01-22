Segui in tempo reale il primo set del derby tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i punteggi aggiornati, con focus sui momenti chiave e le azioni più significative. Resta sintonizzato per un racconto preciso e puntuale di questa sfida tra due talenti italiani del tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il rovescio di Musetti. 40-A Errore di rovescio Sonego. 40-40 Prima vincente e primi vantaggi. 30-40 Chiude a rete Sonego. 15-40 Risposta nei piedi e punto Musetti! Serve&volley punito e palle break, due. Seconda 15-30 Slice lungo del torinese. 15-15 In rete il dritto di Sonego. 15-0 Profonda la gittata di dritto del torinese. 1-0 Largo l’inside out di Sonego. 40-15 Lungo lo slice di Sonego. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Risposta e subito discesa a rete Sonego. Lorenzo Musetti al servizio. Giocatori in campo! 01:10 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno agli Australian Open 2026 tra Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: iniziato il derby!

LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: derby che potrebbe rivelarsi combattutoBenvenuti alla diretta dell'incontro tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026.

LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con MusettiBenvenuti alla diretta testuale di Sonego-Taberner, primo turno degli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta; Australian Open: Nardi ko col cinese Wu, Shelton e Fritz avanti, Fonseca fuori; LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: prestazione convincente dell’azzurro che concede pochissimo all’avversario.

Musetti-Sonego agli Australian Open, il risultato in diretta live della partitaDerby azzurro sulla Margaret Court Arena: Lorenzo Musetti affronta l'amico Lorenzo Sonego per un posto al terzo turno. Il carrarino per eguagliare il miglior risultato in carriera a Melbourne Park, il ... sport.sky.it

LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 00:50 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno ... oasport.it

#AusOpen , day 5: nella notte il derby Musetti-Sonego, alle 9 Jannik #Sinner. Forza ragazzi x.com

ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook