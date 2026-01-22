LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 2-6 2-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’ex n1 spezza il sogno del qualificato azzurro

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. La partita, conclusa con la vittoria dello svizzero in tre set, rappresenta un momento importante nel torneo. Qui puoi trovare aggiornamenti costanti e risultati appena disponibili. Resta con noi per tutte le novità sulla competizione e sugli altri match in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.10 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Maestrelli-Djokovic. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 6.08 Per la diciottesima volta Djokovic è al terzo turno degli Australian Open. Tra due giorni il serbo, testa di serie numero 4, affronterà il vincente di Botic Van de Zandschulp-Shang, incontro che è al momento in corso sul campo 7 con l’olandese al servizio per vincere il secondo set e portarsi avanti 2-0. 6.06 Finisce qui la favola di Francesco Maestrelli agli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6, 2-6, 2-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’ex n.1 spezza il sogno del qualificato azzurro LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogniBenvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic, valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. LIVE Maestrelli-Atmane 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: a breve il debutto Slam del qualificato azzurroSegui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane, valido per il primo turno dell'Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Musetti vince il derby con Sonego, Djokovic spezza il sogno di Maestrelli. Bene Darderi; LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogni; Diretta Djokovic-Maestrelli oggi, Australian Open 2026. Risultato live; Francesco Maestrelli - Novak Djokovic Riassunto della partita. LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA: SOGNA RAGAZZO SOGNA! Altra impresa del pisano, nuova dimensione raggiunta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell'ennesima impresa aussie di Francesco MAESTRELLI, che approda al 2° turno ... oasport.it LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Francesco ... oasport.it Il più classico dei Davide contro Golia, ma nello sport a nessuno è vietato sognare Forza Francesco, goditela #Tennis #AusOpen #AO2026 #Djokovic @francesco_maestrelli - facebook.com facebook Maestrelli, l'allenamento in vista del match contro Djokovic agli Australian Open. VIDEO #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.