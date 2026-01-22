LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 2-6 2-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo mette la parola fine alla favola dell’azzurro

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Nonostante il punteggio finale di 3-6, 2-6, 2-6, Maestrelli ha mostrato coraggio e determinazione contro il campione serbo. Qui troverai aggiornamenti costanti sull’andamento del match e le analisi più recenti, in un racconto chiaro e obiettivo dell’evento.

6.02 Punteggio severo ed in parte bugiardo. Maestrelli ha giocato a viso aperto contro Djokovic, riuscendo a mantenere un atteggiamento positivo nell'arco di tutta la partita. L'italiano è andato bene all'attacco, provando a dettare il ritmo anche accettando gli errori gratuiti. Da sottolineare la reazione nervosa dell'azzurro, che non ha mai mollato lottando in ogni istante 6.00 6-3, 6-2, 6-2 Gioco, partita ed incontro Novak Djokovic: altra prima vincente per il serbo che chiude l'incontro. 40-0 Prima vincente del serbo. 3 match point. 30-0 Djokovic chiama a rete l'avversario.

