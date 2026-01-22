LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 2-6 2-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo serve per chiudere il match

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Djokovic è in vantaggio con tre match point e serve per chiudere il match. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente del serbo. 3 match point. 30-0 Djokovic chiama a rete l'avversario. Ne scaturisce un bello scambio al volo con il serbo che si salva sullo smash in allungo dell'italiano ed alla fine chiude il punto 15-0 Lunga la risposta di dritto di Maestrelli 2-5 Break Djokovic: spinge il serbo, sbaglia con il dritto l'italiano. 0-40 In corridoio il tentativo di smorzata di Maestrelli, che ha giocato questo colpo con i piedi fuori dal campo 0-30 Maestrelli affossa il dritto in rete. 0-15 Djokovic piazza bene il rovescio a pochi passi dalla rete. Il serbo ha manovrato bene fino al quindicesimo colpo, dove ha iniziato un forcing verso il dritto dell'italiano 2-4 Break Maestrelli: seconda in kick di Djokovic che segue il servizio a rete ma gioca una bruttissima volee, spedendola in rete.

