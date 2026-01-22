LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 2-6 1-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di terzo set
Segui la diretta dell'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Attualmente, nel terzo set, Djokovic conduce con un break di vantaggio dopo aver vinto i primi due set. Rimani aggiornato su game per game, con tutte le azioni più recenti e i risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Maestrelli prova ad uscire con un disperato rovescio lungolinea che termina in contropiede. 15-0 Djokovic perde malamente il controllo del dritto dal centro del campo dopo aver ben manovrato lo scambio, guadagnando campo colpo dopo colpo. 1-3 Gioco Djokovic: prima al centro vincente. A-40 Prima al centro vincente. 40-40 Prima ad uscire e dritto in contropiede vincente di Djokovic che aumenta la rotazione in top spin su questo colpo 30-40 Djokovic sbaglia il dritto incrociato con la palla che si ferma sul nastro. In precedenza fortunato Maestrelli con un suo dritto rimasto di poco in campo dopo un impatto non pulitissimo Seconda 30-30 Maestrelli accelera bene prima con il rovescio lungolinea e poi con l’incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
