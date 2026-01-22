LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 2-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set
Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Attualmente, il punteggio vede Djokovic avanti 3-6, 2-4, con un break in apertura del secondo set. Aggiorna la diretta per rimanere informato sulle fasi più importanti di questa partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Second 15-40 Splendido back lungolinea di Djokovic che poi accelera con il dritto in contropiede. Maestrelli cade nel tentativo di arrivare sulla palla, ma per fortuna si rialza senza conseguenze. 15-30 Il serbo accelera con il dritto lungolinea e forza l’errore dell’italiano 15-15 Esce di pochissimo la risposta di rovescio di Djokovic sulla seconda in kick all’incrocio delle righe di Maestrelli 0-15 Doppio fallo 2-4 Gioco Djokovic: esce il twenner di Maestrelli dopo un lob sulla riga del serbo. 40-15 Maestrelli affossa malamente in rete il rovescio in back 30-15 Doppio fallo 30-0 Ace! 15-0 Atterra sulla riga il dritto lungolinea di Djokovic al termine di uno scambio ad alta intensità. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setSegui in tempo reale il match tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026.
LIVE Maestrelli-Djokovic 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per il serboSegui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni.
Argomenti discussi: LIVE Australian Open: Musetti e Darderi al 3° turno. Maestrelli contro Djokovic; LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogni; Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli - Diretta; Francesco Maestrelli - Novak Djokovic Riassunto della partita.
LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA: SOGNA RAGAZZO SOGNA! Altra impresa del pisano, nuova dimensione raggiunta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell'ennesima impresa aussie di Francesco MAESTRELLI, che approda al 2° turno ... oasport.it
LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Francesco ... oasport.it
Per chi può stanotte e’vietato dormire : Si inizia con il doppio al maschile Bolelli/Vavassori,si continua con Darderi Baez, il derby Musetti-Sonego poi Maestrelli contro Novak Djokovic e si conclude con Jannik Sinner contro Jsmes Duckworh #AO26 - facebook.com facebook
Maestrelli, l'allenamento in vista del match contro Djokovic agli Australian Open. VIDEO #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.