LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set

Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. La partita offre momenti di grande intensità, come il break nel secondo set, e testimonia l'impegno degli atleti in campo. Qui troverai aggiornamenti accurati e puntuali sulla sfida, senza enfasi o sensazionalismi, per offrirti un'informazione chiara e immediata sull'andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 L'azzurro accelera con il dritto inside-in e poi chiude con lo sventaglio dalla parte opposta 15-15 Ehilaaaaaaa!! Splendida volee smorzata di Maestrelli che si prende anche gli applausi di Djokovic 15-0 Prima ad uscire vincente. 1-2 Gioco Maestrelli: che scambiooooooo. Ottimo punto vinto dall'italiano che ricaccia indietro l'avversario per poi chiudere con una stop volley 40-15 Questa volta controlla bene la volee il serbo. 40-0 Djokovic attacca bene e poi decide di giocare la volee in contropiede. Maestrelli rimane su quell'angolo e pasa con il rovescio 30-0 Aceeeeeeeeeeeeeee 15-0 Servizio al corpo vincente 0-2 Gioco Djokovic: brutto lob di Maestrelli, che aveva indovinato l'angolo dell'attacco del serbo.

