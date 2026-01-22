LIVE Maestrelli-Djokovic 3-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva da 0-40

Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio, le azioni e le fasi salienti di questa sfida tra il tennista italiano e il campione serbo. Resta con noi per non perdere gli sviluppi e le emozioni di questo importante incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Il serbo perde il controllo del rovescio. Se ne va anche il sesto set point per il serbo 40-15 Maestrelli accelera bene con il rovescio e trova il vincente. 40-0 Ace! 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio dell'italiano sull'accelerazione di dritto di Djokovic. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Maestrelli che vanifica una splendida risposta con il colpo bimane. 3 -5 Gioco Maestrelli: lungo il rovescio del serbo, che aveva messo i piedi in campo dopo l'accelerazione con il lungolinea. A-40 Brutto errore con il rovescio di Djokovic che già in precedenza si era salvato su un dritto non colpito benissimo 40-40 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 40-A Lungo il rovescio incrociato di Maestrelli che offre un quarto set point.

