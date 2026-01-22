Benvenuti alla diretta testuale degli Australian Open 2026. In questa occasione, seguiremo l’esordio degli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto, affrontando le avversarie Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin nel primo turno. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su un match importante che segna l’inizio del torneo per i nostri rappresentanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara ErraniAndrea Vavassori e Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026 di doppio misto. I pluricampioni Slam tornano in campo per il primo Major della stagione. La coppia azzurra si presenta ai nastri di partenza degli Australian Open come una delle favorite per il successo finale. I due italiani hanno vinto insieme 3 prove del Grande Slam: due i successi agli US Open, nel 2024 con format tradizionale e nel 2025 con il nuovo regolamento, ed una al Roland Garros, nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemung/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurri

LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 7-6 3-2, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per gli azzurriSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e RajaonahRoger Vasselin nella United Cup 2026.

LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 7-6 4-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per gli azzurriSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e RajaonahRoger Vasselin alla United Cup 2026, con l'Italia in vantaggio 1-1 e il punteggio di 7-6, 4-3.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LIVE Errani/Vavassori-Siegemung/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ... oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati ... oasport.it

AUSOPEN26: Errani e Vavassori ripartono da n1 Dopo un 2025 da favola con i trionfi al Roland Garros e agli US Open, la coppia mista d'oro del tennis italiano torna in campo per il primo Slam del 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori si presentano ag - facebook.com facebook