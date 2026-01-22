Segui la diretta della partita tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul match, che vede un giocatore italiano impegnato contro un avversario difficile. Il vincitore proseguirà nel torneo affrontando il vincente tra Kachanov e Basavareddy, in un incontro che si preannuncia combattuto e interessante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.59 Il vincitore di questa sfida approderà al terzo turno dove avrà di fronte il vincente del match fra l’esperto russo Kachanov e il giovane statunitense Basavareddy. 0.56 I due tennisti si sono incontrati diverse volte in carriera. Nei sei precedenti Baez ha avuto la meglio per 4 volte, mentre l’azzurro ha portato a casa i due match restanti. Solo una volta però lo scontro fra i due si è tenuto su una superfice dura; erano gli US Open 2024 e Baez si impose nettamente. 0.52 Nel primo turno del torneo l’argentino ha avuto la meglio sul giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard, portando a casa una maratona conclusasi al quinto set (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro alle prese con un avversario ostico

LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratonaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Luciano Darderi e Sebastian Baez, valida per il secondo turno degli Australian Open 2026.

Leggi anche: Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez – Diretta

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta; LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratona; LIVE Australian Open: subito Darderi-Baez, poi Musetti-Sonego. Maestrelli contro Djokovic; Sinner, il derby e non solo: il programma.

LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Luciano Darderi e ... oasport.it

Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - DirettaTornano in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026. 0ggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego - in diretta tv e streaming - nel derby italiano del ... adnkronos.com

ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook

Tennis,stanotte è Italia show: derby azzurro Musetti vs Sonego e Maestrelli sfida Djokovic. Completano il programma Darderi contro Baez e Jannik Sinner,in campo intorno alle 9.00 (ora italiana), contro l’australiano James Duckworth.Paolini al terzo turno. x.com