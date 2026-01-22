LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | secondo set senza storia nelle mani dell’argentino

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. La partita si sviluppa con momenti di equilibrio e variazioni di ritmo, offrendo un'analisi precisa del punteggio e delle azioni chiave. Questa diretta permette di restare aggiornati sugli sviluppi del match, senza enfasi o sensazionalismi, fornendo un'informazione chiara e immediata per gli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 A rete il rovescio in risposta di Baez. 30-30 Bellissimo rovescio lungolinea di Baez! Non riesce il recupero a Darderi. 30-15 Vola lunghissima la risposta di dritto di Baez. 15-15 Troppo prevedibile la smorzata di Darderi. Ci arriva l'argentino che trova il punto col passante di rovescio. 15-0 Si apre il campo con la battuta ad uscire e poi trova il punto con il dritto in contropiede di Darderi. Parte Darderi al servizio. COMINCIA IL TERZO SET 1-6 Set Baez! Servizio eccellente e vincente con il dritto! Match di nuovo in parità. 40-30 Set point Baez.

