LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro trova il break nel momento decisivo!

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. L'azzurro ha ottenuto il break decisivo nel terzo set, chiudendo con un punteggio di 6-3, 1-6, 6-4. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa sfida e le fasi più importanti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Break e set di Darderi! Doppio fallo di Baez nel momento decisivo! 30-40 Dritto incrociato potente e precisissimo di Darderi, altro set point per lui! 30-30 A rete il rovescio incrociato di Darderi. 15-30 Lungolinea di dritto potente di Darderi! 15-15 A rete il dritto in corsa di Baez. Bel rovescio lungolinea di Darderi che scaturisce l'errore avversario 15-0 Volèe alta vincente di Baez dopo la discesa rete. 5-4 Break di Baez! Passante di rovescio surreale dell'argentino! Si riapre il set. 0-40 Pallonetto ancora una volta vincente di Baez dopo la palla corta di Darderi! Tre palle break per l'argentino! 0-30 Lungo il recupero lungolinea di dritto di Darderi! Si complica all'improvviso questo set.

