Segui in tempo reale il match tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. Dopo un incontro combattuto, l’azzurro conquista il terzo turno con una vittoria in quattro set. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i momenti salienti di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 ACEEEE! Darderi chiude qui il match e si regala al terzo turno! 40-0 Incrocio delle righe con il dritto in controtempo! Match point! 30-0 Ace ad uscire di darderi! 15-0 Darderi trova il punto con un bel lungolinea di dritto. 5-3 Game Baez! Prima vincente dell’argentino. 40-30 Fuori di poco il rovescio dal centro di Baez che cerca di uscire dalla diagonale. 40-15 Rovescio ad incrociare potente di Baez che pizzica la linea! 30-15 Volèe in campo aperto di Baez sul passante non perfetto di Darderi. 15-15 MAMMA MIA CHE COLPO! Lungolinea in corsa di dritto potentissimo dii Darderi! 0-15 Lunga la risposta di dritto dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 6-4 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si regala il terzo turno!

Australian Open, cori, bandiere e... Maradona: è Italia-Argentina sugli spalti per Darderi-BaezItalia-Argentina sugli spalti degli Australian Open 2026. Oggi, giovedì 22 gennaio, il campo 6 di Melbourne si è animato per Darderi-Baez, match del secondo turno dello Slam che apre la stagione, con

Per chi può stanotte e'vietato dormire : Si inizia con il doppio al maschile Bolelli/Vavassori,si continua con Darderi Baez, il derby Musetti-Sonego poi Maestrelli contro Novak Djokovic e si conclude con Jannik Sinner contro Jsmes Duckworh #AO26