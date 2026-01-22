LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 6-4 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | subito contro-break dell’azzurro

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con continui scambi di vantaggio, con un primo set vinto dall’azzurro, poi recuperato dall’avversario. Per aggiornamenti costanti e risultati in tempo reale, clicca sul link e rimani informato sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Lungo il pallenotte di Baez dopo la discesa a rete di Darderi. 0-30 Darderi si avvicina ad un altro break. 3-2 Rapido Game di Darderi che si aiuta col servizio. 30-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea vincente di Baez! 15-0 Lunga la risposta in rovescio dell'azzurro. 2-1 Game di Darderi! Dritto lungolinea vincente dell'azzurro dopo aver dominato lo scambio fin dall'inizio. 40-0 Ace di darderi! Ancora con la traiettora al centro! 30-0 Prima vincente al centro di Darderi! 15-0 Largo il rovescio di Baez, che rischia per uscire dalla diagonale. 1-1 Contro break di Darderi! Ancora un gratuito di Baez che spara lungo un dritto centrale.

