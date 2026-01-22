LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | equilibrio nel terzo set!

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti del match, che vede i due giocatori alternarsi nel terzo set. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa sfida.

30-40 Ace di Baez al centro. 15-40 Volèe in tuffo spettacolare di Darderi! Dopo quattro dritti profondi l'italiano viene a rete. Baez piazza un bel passante, ma il tuffo dell'italiano è vincente! 15-30 Fuori di poco il rovescio ad incrociare di Darderi. 0-30 Chiamato a rete Darderi stavolta non sbaglia la contro-smorzata! 0-15 Che risposta di rovescio di Darderi! Trova una traiettora incorciata imprendibile l'italiano. 3-2 Game senza patemi per Darderi! L'italiano chiude il game con un bel dritto in contropiede. 40-0 Servizio ad uscire vincente! 30-0 Ace di Darderi! Ancora una traiettoria sulla T.

