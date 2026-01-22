LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | comincia al meglio il terzo set!

Segui in tempo reale la partita tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. Dopo due set equilibrati, il terzo è iniziato con Darderi in vantaggio, mentre Baez ha commesso un errore con il rovescio in back. Rimani aggiornato sui punteggi e sulle fasi salienti del match attraverso la nostra diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Stavolta è Baez a sbagliare. Gratuito con il rovescio in back che finisce lungo. 30-30 Arriva in ritardo con gli appoggi Darderi che manda lungo il dritto ad incrociare. 30-15 Prima ad uscire vincente di Darderi! 15-15 Lungo di poco il rovescio incrociato dell’argentino. 0-15 Domina lo scambio col dritto Baez che chiude con lo smash! 1-1 Game di Baez. Palla corta inefficace di Darderi, Baez trova la controsmorzata vincente. 40-15 Ancora un errore in risposta dell’italiano. 30-15 Lunga la risposta di Darderi. 15-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Baez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: comincia al meglio il terzo set! LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: 5-2 l’azzurro ad un passo dal primo setSegui in tempo reale la partita tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Baez 6-3 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’argentino fa subito un break in avvio di setSegui in tempo reale la partita tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratona; LIVE! Day 5: la notte parte con Darderi, in campo anche Keys; Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming; Sinner, il derby e non solo: il programma. LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Luciano Darderi e ... oasport.it Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - DirettaTornano in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026. 0ggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego - in diretta tv e streaming - nel derby italiano del ... msn.com Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez – Diretta x.com ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.