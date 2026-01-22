LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri clamorosamente eliminati dopo due finali di fila!

Seguite la cronaca in tempo reale del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Dopo due finali consecutive, gli azzurri sono stati eliminati, con un risultato complessivo di 7-6, 6-7, 4-6. Restate con noi per aggiornamenti e analisi su questa partita e sui principali eventi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 3.39 Per il momento quindi è tutto, grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Buona notte a tutti! 3,38 Bolelli non sembra essere stato al top, con una fasciatura al polpaccio che potrebbe aver condannato la prestazione del bolognese. In caso contrario, è giusto farsi due domande sul suo livello. 3.36 L’ultima risposta out di Vavassori consegna una vittoria meritatissima al tedesco e al taiwanese, con gli azzurri che dopo un primo set gestito con il servizio non hanno saputo affrontare la reazione degli avversari, di livello più umile rispetto al loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioBenvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di un break, situazione complicataSegui la diretta degli Australian Open 2026: BolelliVavassori-HoJebens si trovano in situazione difficile, con gli azzurri sotto di un break nel terzo set.

