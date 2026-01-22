LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri clamorosamente eliminati dopo due finali di fila!

Seguite la cronaca in tempo reale del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Dopo due finali consecutive, gli azzurri sono stati eliminati, con un risultato complessivo di 7-6, 6-7, 4-6. Restate con noi per aggiornamenti e analisi su questa partita e sui principali eventi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 3.39 Per il momento quindi è tutto, grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Buona notte a tutti! 3,38 Bolelli non sembra essere stato al top, con una fasciatura al polpaccio che potrebbe aver condannato la prestazione del bolognese. In caso contrario, è giusto farsi due domande sul suo livello. 3.36 L’ultima risposta out di Vavassori consegna una vittoria meritatissima al tedesco e al taiwanese, con gli azzurri che dopo un primo set gestito con il servizio non hanno saputo affrontare la reazione degli avversari, di livello più umile rispetto al loro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri clamorosamente eliminati dopo due finali di fila! LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioBenvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di un break, situazione complicataSegui la diretta degli Australian Open 2026: BolelliVavassori-HoJebens si trovano in situazione difficile, con gli azzurri sotto di un break nel terzo set. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppio; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it Luciano Darderi se la vedrà con Sebastian Baez. Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed Elisabetta Cocciaretto in doppio. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook Australian Open, i tabelloni di doppio: Bolelli e Vavassori dal lato dei numeri uno x.com

