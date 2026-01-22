LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | anche il secondo set sarà deciso dal tie-break

Segui in tempo reale l’andamento del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto al tie-break, anche il secondo si decide al tiebreak, con il punteggio attuale di 6-6. Qui troverai aggiornamenti costanti sui punti e le azioni principali, per rimanere informato sull’evoluzione di questa partita del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Prima vincente di Jebens. 1-3 Smash vincente di Ho. Serve Jebens. 1-2 Mini break avversario. Jebens trova il passante al centro di dritto. 1-1 Volée vincente di Bolelli che trova il vincente di rovescio. Serve Vavassori. 0-1 La volée di Bolelli resta sulla racchetta, peccato. Serve Ho. 6-6 GAME BOLELLIVAVASSORI! Si va ancora al tie-break! 40-15 Non passa il dritto di Ho, che finisce in rete. 30-15 In rete la risposta del tedesco, con Bolelli che serve al corpo. 15-15 Risposta vincente di Ho. 15-0 Lunga la risposta di Jebens. Serve Bolelli. 5-6 GAME HOJEBENS. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tie-break sarà decisivo nel primo setSegui in tempo reale il match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono al tie-break un primo set equilibratoSegui la diretta del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026.

