LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 4-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri resistono alle palle break secondo set equilibrato

Segui in tempo reale l’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Il secondo set è molto equilibrato, con gli azzurri che resistono alle palle break e mantengono il ritmo. Resta aggiornato sui punteggi e le azioni chiave, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 5-5 GAME BOLELLIVAVASSORI! Andrea si toglie dai guai con l'ennesima prima vincente. A-40 Ace di Vavassori! 40-40 Passante vincente di Ho con il dritto lungolinea. 40-30 Costretto a fare i miracoli Bolelli, finisce in rete l'ultima volée del bolognese. Seconda palla. 40-15 Volée alta di Bolelli che resta in campo. 30-15 Prima vincente di Wave. 15-15 Volée complessa ma efficiente di Vavassori, Jebens manda in rete il dritto. 0-15 Jebens mira e trova il corpo di Bolelli. Seconda palla. Serve Vavassori. 4-5 GAME HOJEBENS. Senza molti problemi, gli avversari tornano in vantaggio.

