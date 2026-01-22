LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri resistono alle palle break secondo set equilibrato

Segui in tempo reale il match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Gli azzurri mantengono la concentrazione mentre resistono alle palle break, con un secondo set molto equilibrato. La partita si presenta ancora aperta, con punti importanti e scambi intensi. Clicca qui per l’aggiornamento continuo sui risultati e sulle azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Ho difende lo smash e Jebens trova il passante di dritto. 0-15 Il nastro aiuta Jebens, per Vavassori è impossibile intervenire. Seconda palla. Serve Bolelli. 3-4 GAME HOJEBENS. A zero, il tedesco mantiene il servizio. Gli azzurri devono fare di più in risposta. Seconda. 40-0 Prima palla vincente del tedesco. 30-0 Bolelli ha disturbato, punto ad Ho e Jebens. Seconda palla. 15-0 In rete la risposta di Bolelli. Seconda palla per il tedesco. Serve Jebens. 3-3 GAME BOLELLIVAVASSORI! Gli azzurri annullano le prime due palle break del match. Seconda. A-40 Mina al corpo di Jebens, Wave trova il vantaggio interno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri resistono alle palle break, secondo set equilibrato LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono al tie-break un primo set equilibratoSegui la diretta del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il break decisivoSegui in tempo reale l’andamento del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: ottimo rendimento degli azzurri al servizio, si cerca il break; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it Luciano Darderi se la vedrà con Sebastian Baez. Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed Elisabetta Cocciaretto in doppio. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook Australian Open, i tabelloni di doppio: Bolelli e Vavassori dal lato dei numeri uno x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.