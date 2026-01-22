LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri resistono alle palle break secondo set equilibrato

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Gli azzurri mantengono la concentrazione mentre resistono alle palle break, con un secondo set molto equilibrato. La partita si presenta ancora aperta, con punti importanti e scambi intensi. Clicca qui per l’aggiornamento continuo sui risultati e sulle azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Ho difende lo smash e Jebens trova il passante di dritto. 0-15 Il nastro aiuta Jebens, per Vavassori è impossibile intervenire. Seconda palla. Serve Bolelli. 3-4 GAME HOJEBENS. A zero, il tedesco mantiene il servizio. Gli azzurri devono fare di più in risposta. Seconda. 40-0 Prima palla vincente del tedesco. 30-0 Bolelli ha disturbato, punto ad Ho e Jebens. Seconda palla. 15-0 In rete la risposta di Bolelli. Seconda palla per il tedesco. Serve Jebens. 3-3 GAME BOLELLIVAVASSORI! Gli azzurri annullano le prime due palle break del match. Seconda. A-40 Mina al corpo di Jebens, Wave trova il vantaggio interno. 🔗 Leggi su Oasport.it

