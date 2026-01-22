LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | partono bene gli azzurri!

Segui in diretta la gara di Biathlon Short Individual a Nove Mesto 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sui gli azzurri e sui risultati degli atleti, con le ultime notizie sui pettorali di partenza e eventuali errori o miglioramenti. Rimani informato su questa competizione internazionale, con un aggiornamento preciso e senza enfasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.41: Un errore per Botn al primo poligono 18.38: Zero di Braunhofer al secondo poligono. È in testa l'azzurro 18.38: ZERO DI HOFER! L'azzurro non sbaglia al primo poligono e riparte secondo 18.37: Zero di Nelin al primo poligono, un errore per Aspenes a terra 18.36: Partiti Botn e Giacomel 18.35: Un errore per Seppala al primo poligono 18.33: E. Claude non sbaglia nel primo poligono. 1832: Braunhofer zero a terra e riparte al secondo posto dopo il primo poligono 18.31: zero di Mandzyn a terra 18.30: Braunhofer abbastanza veloce nel primo giro 18.

