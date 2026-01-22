LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Hofer protagonista Giacomel in lotta per la vittoria

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual a Nove Mesto 2026. In questa sessione, Hofer si distingue come protagonista, mentre Giacomel si trova in corsa per la vittoria. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi e i risultati, con i pettorali di partenza e le posizioni aggiornate. La competizione è in corso e ogni dettaglio può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.00: Zero di Jacquelin che è dietro a Giacomel 18.59: ZERO DI GIACOMEL!!! Va al comando al terzo in attesa dei francesi 18.58: Due errori di Braunhofer nell'ultima serie 18.57: Errore di Botn al terzo poligono 18.55: ZERO DI HOFER AL TERZO POLIGONO! Ripaete in testa, non sbaglia Perrot al secondo poligono ed è al comando 18.54: Tre errori al secondo poligono per Samuelsson 18.53: Jacquelin non sbaglia e va in testa, un errore per Fillin Maillet 18.51: Un errore per Giacomel che è terzo alle spalle di Hofer e Braunhofer 18.50: Bene Botn al secondo poligono

