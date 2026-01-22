LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Giacomel spreca tutto nel finale! Hofer trova lo zero

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual di Nove Mesto 2026. Aggiorna la pagina per gli ultimi risultati e le posizioni di testa. La competizione si sta rivelando molto combattuta, con atleti che si sfidano fino all’ultimo tiro. Restate con noi per tutte le novità sullo svolgimento della gara e sui protagonisti in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.18: Perrot va al comando al traguardo e vincerà la gara. In questo format se non sbagli vinci e gli italiani ci mettono sempre l’errore di troppo 19.16: Lo zero di Nevland che arriverà davanti a Giacomel 19.16: Jacquelin primo al traguardo con 12” Di vantaggio su Hofer 19.12: Sesto posto al traguardo per Giacomel che può mangiarsi le ma I per l’ultimo sciagurato poligono 19.10: Zero di Perrot che andrà a vincere la gara 19.09: Hofer va in testa al traguardo 19.08: Jacquelin non sbaglia all’ultimo poligono 19.06: Tre errori per Giacomel! Disastro all’ultimo poligono, ora dovrà cercare di limitare i danni 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel spreca tutto nel finale! Hofer trova lo zero LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer protagonista, Giacomel in lotta per la vittoriaSegui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual a Nove Mesto 2026. LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel alle prese con il format più indigestoBenvenuti alla diretta della gara di biathlon short individual maschile a Nove Mesto 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Biathlon, parte la stagione di 25/26: tutto quello che c'è da sapere Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel alle prese con il format meno congeniale; Samuele Degano 4° e Andrea Zambelli 5° nella short individual di Coppa Italia di biathlon; Biathlon | Coppa Italia | Val di Martello | Short Individual | 17 Gennaio: Oro per Matteo Zanoli; Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streaming. LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: partono bene gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.54: Tre errori al secondo poligono per Samuelsson 18.53: Jacquelin non sbaglia e va ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streamingOggi, giovedì 22 gennaio, prenderà il via la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) inizierà un nuovo ... oasport.it NOVE MESTO, A NOI Ai Giochi di #MilanoCortina2026 manca davvero poco… Ma c’è ancora tempo per un’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon! In Repubblica Ceca, il programma di gare si apre oggi alle 18.15 con la short individuale maschile x.com Biathlon - FESA Cup: un brillante Nicola Giordano secondo nella short individual di Hochfilzen: 15ª posizione per Carlotta Gautero - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.