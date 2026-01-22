LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Giacomel spreca tutto nel finale! Hofer trova lo zero

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual di Nove Mesto 2026. Aggiorna la pagina per gli ultimi risultati e le posizioni di testa. La competizione si sta rivelando molto combattuta, con atleti che si sfidano fino all’ultimo tiro. Restate con noi per tutte le novità sullo svolgimento della gara e sui protagonisti in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.18: Perrot va al comando al traguardo e vincerà la gara. In questo format se non sbagli vinci e gli italiani ci mettono sempre l’errore di troppo 19.16: Lo zero di Nevland che arriverà davanti a Giacomel 19.16: Jacquelin primo al traguardo con 12” Di vantaggio su Hofer 19.12: Sesto posto al traguardo per Giacomel che può mangiarsi le ma I per l’ultimo sciagurato poligono 19.10: Zero di Perrot che andrà a vincere la gara 19.09: Hofer va in testa al traguardo 19.08: Jacquelin non sbaglia all’ultimo poligono 19.06: Tre errori per Giacomel! Disastro all’ultimo poligono, ora dovrà cercare di limitare i danni 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon short individual nove mesto 2026 in diretta giacomel spreca tutto nel finale hofer trova lo zero

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel spreca tutto nel finale! Hofer trova lo zero

LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer protagonista, Giacomel in lotta per la vittoriaSegui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual a Nove Mesto 2026.

LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel alle prese con il format più indigestoBenvenuti alla diretta della gara di biathlon short individual maschile a Nove Mesto 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Biathlon, parte la stagione di 25/26: tutto quello che c'è da sapere

Video ?? Biathlon, parte la stagione di 25/26: tutto quello che c'è da sapere

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel alle prese con il format meno congeniale; Samuele Degano 4° e Andrea Zambelli 5° nella short individual di Coppa Italia di biathlon; Biathlon | Coppa Italia | Val di Martello | Short Individual | 17 Gennaio: Oro per Matteo Zanoli; Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streaming.

live biathlon short individualLIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: partono bene gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.54: Tre errori al secondo poligono per Samuelsson 18.53: Jacquelin non sbaglia e va ... oasport.it

Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streamingOggi, giovedì 22 gennaio, prenderà il via la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) inizierà un nuovo ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.