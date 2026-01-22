LIVE Alle 9 Sinner-Duckworth | Jannik per la 16ª vittoria consecutiva a Melbourne

Alle 9, in diretta, Sinner sfida Duckworth a Melbourne, con l’obiettivo di conquistare la sua 16ª vittoria consecutiva in torneo. Dopo aver superato Gaston all’esordio, Jannik si prepara ai sedicesimi. Il bilancio tra i due giocatori è di 2-1 a favore di Sinner, anche se l’ultimo confronto risale al 2021. Segui l’evento per aggiornamenti in tempo reale.

Oggi giornata ricca di italiani in tabellone. Jannik Sinner contro l’australiano Duckworth sarà il primo match del turno serale sulla Rod Laver Arena dunque intorno alle 9 del mattino italiane. Il derby dei Lorenzi, ovvero Musetti-Sonego è stato invece il primo match sulla Margaret Court Arena intorno all’1.30 di questa notte e l'ha vinto Musetti. Francesco Maestrelli ha sfidato il 10 volte campione Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena come ultimo match del programma diurno verso le 3.30 di notte, perdendolo in tre set mentre Luciano Darderi ha superato Sebastian Baez. Sinner-Duckworth sarà il primo match della sessione serale, quindi attorno alle 9 del mattino in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Duckworth, quando Jannik scagliò la racchetta: chi è il prossimo avversario di SinnerAl secondo turno di Melbourne, Jannik Sinner affronterà l’avversario australiano, che domani compie 34 anni.

Argomenti discussi: Sinner-Gaston, il primo turno martedì alle 9; Sinner, debutto ok. Domina Gaston, che si ritira sotto di due set: Dispiace vincere così; Dove vedere Sinner oggi agli Australian Open 2026 in streaming, al primo turno incontra Hugo Gaston; Australian Open LIVE Day 3, diretta martedì 20 gennaio 2026: aggiornamenti e notizie in liveblog. Sinner, Musetti e non solo: sei italiani al debutto.

