LIVE alle 21 | Roma-Stoccarda Gasp con Ferguson dal 1' Lo Stoccarda punta su Undav

Alle 21, la Roma affronta lo Stoccarda in Europa League, con Gasp e Ferguson dal primo minuto. I giallorossi cercano la quarta vittoria consecutiva in competizione, mentre l’Stoccarda, quarta in Bundesliga, punta su Undav per centrare un risultato importante. Una sfida tra due squadre motivate, che promette un confronto equilibrato e di interesse.

(4-2-3-1) Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazar, Chema Andrés; Lewelling, Fuhrich, Mittelstadt, Undav All. Hoeness (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson All. Gasperini La gara sarà diretta dall’inglese John Brooks. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Simon Bennett e Neil Davies, con Darren England nel ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà Jarred Gillett, supportato dall'Avar Pol van Boekel. Sarà la prima sfida tra Roma e Stoccarda in una competizione europea. L'ultimo confronto tra i giallorossi e una squadra tedesca risale alla partita vinta 2-0 dalla Roma contro l'Eintracht Francoforte risalente a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma-Stoccarda, Hoeness rilancia Undav in attaccoGiovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

