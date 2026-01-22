L' Its Academy Bio Campus partecipa alla sperimentazione del 4+2 con sei percorsi formativi

L'Its Academy Bio Campus di Latina prende parte alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2, offrendo sei percorsi formativi quadriennali. Questa iniziativa, attiva in diversi istituti della regione pontina, mira a rafforzare l’offerta educativa e a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi di formazione specifici e innovativi.

L’Its Academy Bio Campus di Latina partecipa alla sperimentazione della filiera tecnologico professionale 4+2, aderendo a percorsi quadriennali attivati in diversi istituti del territorio pontino e non solo. Il Bio campus ha portato avanti un lavoro sinergico con gli istituti scolastici che hanno.🔗 Leggi su Latinatoday.it

ITS Academy, oltre 136 milioni per percorsi formativi e orientamento. Valditara: “Investimento strategico per giovani e imprese”L'ITS Academy riceve oltre 136 milioni di euro per potenziare percorsi formativi e orientamento.

ITS Academy, proroga al 10 gennaio per la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro dicembre 2024ITS Academy ha prorogato al 10 gennaio 2026 alle ore 13:00 il termine per la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro dicembre 2024.

ITS Academy, FDI presenta una Pdl: credito d’imposta alle imprese che assumono under 30 e rafforzano i partenariati formativiLa deputata di Fratelli d'Italia Letizia Giorgianni ha presentato alla Camera una proposta di legge sugli ITS Academy e le imprese. orizzontescuola.it

A Salerno l’Its Academy per formare i talenti dell’agroalimentareL’Istituto, guidato dall’imprenditore Sabato D’Amico, è operativo dal 2023, e ha subito aderito alla nuova filiera tecnologico-professionale, il modello 4+2, vale a dire quattro anni di scuola ... ilsole24ore.com

