lite washington parigi sui farmaci macron alza i prezzi una balla

La disputa tra Washington e Parigi sui prezzi dei farmaci si intensifica, con l’Eliseo che accusa gli Stati Uniti di manipolare i dati. Macron ribadisce il suo impegno per valori stabili nel settore, smentendo le accuse di aumenti ingiustificati. Nel frattempo, Nigel Farage si schiera sulla questione della Groenlandia, evidenziando come le tensioni si estendano anche oltre il settore farmaceutico, riflettendo un quadro di crescente rivalità internazionale.

L’Eliseo accusa l’inquilino della Casa Bianca di fake: «Valori stabili». Farage lo appoggia sulla Groenlandia. Gentiloni: «Torniamo a parlare di Ucraina». Il governatore della California, Newsom: «Un discorso noioso». Le parole del presidente americano, Donald Trump, al World economic forum non hanno allentato le tensioni con gli alleati del Vecchio continente, anzi. La Francia si è risentita per i commenti del tycoon, che ha dipinto il leader francese come una personalità incline a cedere se messa alle strette. Ha infatti affermato di aver costretto il presidente transalpino, Emmanuel Macron, ad aumentare i prezzi dei farmaci per diminuire le sovvenzioni statunitensi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dazi, Trump: "Sui prezzi dei farmaci ho fatto piegare Macron"Durante le recenti trattative commerciali, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo sui prezzi dei farmaci, in un contesto di negoziati che ha coinvolto anche l’aumento dei dazi.

