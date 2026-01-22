Liscate l’ultimo saluto all’ex sindaco Alberto Fulgione I figli | Lasci un vuoto enorme ma quel che resta è tanto

Liscate saluta con rispetto e commozione Alberto Fulgione, ex sindaco e figura di riferimento per la comunità. Per oltre dieci anni impegnato nel ruolo pubblico, ha lasciato un’impronta significativa nel paese e nel suo percorso professionale. I figli ricordano con affetto il padre, sottolineando il vuoto che la sua scomparsa lascia, insieme ai valori e ai ricordi che rimangono come testimonianza del suo impegno e della sua umanità.

Liscate (Milano) – Commozione, lacrime, stima, affetto e la dolcezza dei ricordi, Liscate si è fermata per l’addio a Alberto Fulgione, sindaco del paese per dieci anni sino al 2019, presidente di Cem Ambiente in carica, segretario del pd Adda Martesana, amministratore, politico e insegnante stimato, marito e padre di quattro ragazzi. Centinaia e centinaia di persone hanno voluto salutare l’ex sindaco scomparso l’altra sera a sessant’anni, dopo una lunga malattia, affrontata nel riserbo e con coraggio. Un saluto durato un intero pomeriggio. Prima della cerimonia religiosa, nella parrocchia di san Giorgio Martire, un momento istituzionale e laico, e il primo bagno di folla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Morto Alberto Fulgione, ex sindaco di LiscateLiscate, 20 gennaio 2026 – Si comunica la scomparsa di Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate, avvenuta questa sera a causa di complicanze legate a un tumore.

