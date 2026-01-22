L’Inferno Tessuto da Mani Perfette Omaggio ad Amelia Rosselli al Teatro Palladium

In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Amelia Rosselli, il Teatro Palladium di Roma Tre ospita “L’inferno, tessuto da mani perfette”. Questa serata rende omaggio alla poetessa, etnomusicologa e organista, figura di rilievo del Novecento. Un evento dedicato a riflettere sulla sua figura e sul suo contributo culturale, offrendo un’occasione per conoscere e apprezzare il suo lavoro.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Una serata omaggio firmata da Fabrizio De Rossi Re, autore e regista dell’azione musicale, con la presenza speciale di Andrea Cortellessa, che sceglie la forma dell’azione musicale e della parola incarnata per entrare nella materia della poesia rosselliana. Un lavoro che attraversa i testi come un corpo vivo, esposto e attraversato da tensioni, restituendone la complessità formale e sonora, l’urgenza intellettuale, la fragilità estrema e la violenza del pensiero che si fa linguaggio. In scena, a dare corpo e voce a questo attraversamento, Diletta Masetti (attrice), Maria Chiara Forte (soprano) e Fabrizio De Rossi Re al pianoforte, in un lavoro che prende avvio dalla poesia di Rosselli e dal suono stesso della sua lingua, mettendo in relazione testi poetici in italiano e in inglese con una partitura per soprano e pianoforte.🔗 Leggi su Romatoday.it

Amelia Rosselli: L’inferno tessuto da mani perfette al PalladiumIl Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita un progetto musicale e poetico dedicato ad Amelia Rosselli, nel trentennale della sua scomparsa.

L'INFERNO DI AMELIA«Hell, loomed out/with perfect hands» cioè «l'inferno, tessuto/da mani perfette» quelle di Amelia Rosselli, forse la più grande poetessa italiana del secondo '900 che pure non ha posto nelle antologie ... ilmanifesto.it

