linea dei treni bocciata critico anche il sindaco

La recente interruzione della linea ferroviaria ha suscitato preoccupazione e disappunto, anche da parte del sindaco. L’incidente, che ha coinvolto semplici sbarre di ferro, evidenzia problemi di gestione e sicurezza. Un episodio che mette in discussione l’efficienza delle infrastrutture, richiedendo interventi tempestivi per garantire affidabilità e tutela dei cittadini.

"Quanto avvenuto martedì è addirittura surreale: non ci troviamo di fronte a una centrale nucleare o a un'astronave, sono sbarre, dei pezzi di ferro, che, a comando, devono semplicemente abbassarsi e alzarsi. Un meccanismo elementare, al pari di quello che regola le sbarre all'ingresso dei parcheggi, com'è potuto succedere? E, soprattutto, perché il guasto non è stato riparato all'istante evitando pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria?". C'è sempre la goccia che fa traboccare il vaso. Dopo il guasto alle sbarre del passaggio a livello in località Trippi, all'imbocco est della tangenziale di Sondrio, con il solito corollario di treni fermi, ritardi e disagi per i viaggiatori, anche il sindaco del capoluogo ha abbandonato il proprio consueto aplomb.

