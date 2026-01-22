L’indagato filo-Hamas e i 5 Stelle Il caso in Parlamento | Chiarite

Recentemente, il Giornale ha sollevato il tema delle relazioni tra alcuni membri del Movimento 5 Stelle e Sulaiman Hijazi, sospettato di legami filo-Hamas. La questione è approdata in Parlamento, richiedendo chiarimenti ufficiali. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di fare chiarezza sulle frequentazioni politiche e sui rapporti con soggetti di interesse internazionale. Di seguito, un’analisi obiettiva della vicenda e delle sue implicazioni.

Il caso sollevato dal Giornale sulle frequentazioni dei 5 Stelle con Sulaiman Hijazi finisce in Parlamento. Da queste pagine, infatti, è emerso come Hijazi, storico braccio destro di Hannoun (in carcere come uomo al vertice della cupola di Hamas in Italia) sia indagato per il reato 270 bis, che punisce la creazione, promozione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni finalizzate al terrorismo (anche internazionale). Diversi gli elementi a suo carico, in cui le conversazioni avute con la moglie (Nibras Asfa, figlia di Mahmoud Asfa, titolare della moschea di Via Padova 144 a Milano) risultano centrali.

