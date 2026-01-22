Dopo oltre sessant’anni, *Fiori per Algernon* mantiene tutta la sua forza espressiva. La sua capacità di suscitare riflessioni profonde e universali rende questa opera ancora attuale, dimostrando come la scrittura possa attraversare il tempo e conservarsi viva. Un libro che invita alla contemplazione, anche dopo decenni, confermando l’immortalità della parola scritta.

Immaginatevi in una fase contemplativa della vostra libreria: ammirate l’ordine e la rarità dei vostri reperti, fin quando non vi imbattete in un libro accantonato e mai letto. Uno di quelli che, così vi è stato detto, “bisogna leggerli almeno una volta nella vita”. Presi da quella curiosità improvvisa iniziate la lettura, rendendovi conto che ciò che state leggendo è uno specchio accurato della realtà moderna. Per curiosità sbirciate l’anno di pubblicazione: 1959. Ben sessantasette anni fa. È lì che vi rendete conto dell’ immortalità della scrittura e di come questa riesca a rimanere immutata nel tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’immortalità della scrittura: dopo sessant’anni Fiori per Algernon lo esprime ancora perfettamente

Leggi anche: È morto a 83 anni Maurizio Sella, alla guida della banca per sessant'anni

Leggi anche: Lo vede in tv dopo anni e lo denuncia per violenza sessuale: ancora guai per il podcaster Gargano

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: DAL 21 GENNAIO AL TEATRO MERCADANTE IL GABBIANO REGIA FILIPPO DINI CON GIULIANA DE SIO E FILIPPO DINI; Fastlife 5, il nuovo album di Guè: il quinto sigillo di una saga immortale; Il Giorno della Civetta al Teatro Litta. L’eterno conflitto tra Nord e Sud. Geografia e cuore, oltre gli stereotipi; Cinquant’anni senza Agatha Christie.

L’origine della scrittura in Mesopotamia è legata ai disegni incisi su antichi sigilli cilindriciAll’origine della scrittura in Mesopotamia ci sono le immagini impresse da antichi sigilli cilindrici su tavolette e altri manufatti d’argilla. La scoperta arriva da un gruppo di ricerca ... lescienze.it